Объем рынка криптовалют превысил полтриллиона долларов

Капитализация рынка всех существующих в мире цифровых валют перешагнула планку в 500 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap. Большую долю рынка традиционно занимает биткоин.

По состоянию на 16:45 МСК общая капитализация криптовалют была равна 513 млрд долларов. На первом месте по объему биткоин (BTC) – 281,4 млрд долларов. Вслед за ним идет Ethereum – 69,1 млрд долларов, третье место у Bitcoin Cash – 32,5 млрд долларов.

Рекордный рост криптовалют связан с открытием фьючерсов на биткоин на Чикагской бирже опционов, пишет РИА «Новости». Кроме того, японские и южнокорейские банки сообщили о планах протестировать платежную систему Ripple (Ripple – криптовалюта, капитализация которой составляет 21,8 млрд долларов). Финансисты Токио и Сеула надеются увеличить скорость транзакций и сократить расходы на 30%.

Тем временем, биткоин слегка просел за последние сутки, он подешевел на 1,86% и стоит 16,8 тысячи долларов. При этом следующие за ним валюты подорожали, наибольший рост показал Bitcoin Cash – 21,1%.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.12.17

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