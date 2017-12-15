Остался без лицензии: плохие активы подвели московский банк «Солидарность»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Солидарность», сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе страны. Банк участвует в системе страхования вкладов, и поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки.

В Банке России связали возникновение проблем у «Солидарности» с использованием крайне рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Отмечается, что финансовая организация агрессивно привлекала денежные средства населения и вкладывала в плохие активы.

При этом банк игнорировал требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов», а также систематически нарушал ограничения Центробанка на осуществление отдельных операций для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

В ЦБ указали, что у владельцев банка отсутствовал реальный план по стабилизации финансового положения кредитной организации, в связи с чем было принято решение об отзыве лицензии.

Банк является участником системы страхования вкладов. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 29 декабря текущего года. Страховки будут выплачены вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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