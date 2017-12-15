Хакеры майнят криптовалюту через смартфоны жертв

Эксперты по компьютерной безопасности рассказали о том, что хакеры используют смартфоны обычных пользователей для добычи криптовалюты. При этом киберпреступникам даже не нужно взламывать телефоны своих жертв. Об этом сообщили в компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на разработке антивирусов.

Хакеры разработали приложение, которое помогает получить игровые деньги. Владелец смартфона добровольно запускает программу для того, чтобы заработать валюту в мобильных играх, и тем самым дает мошенникам возможность использовать гаджет для майнинга криптовалюты, пишет «Финмаркет».

Приложение не считается вирусом, так как пользователи сами запускают его. Однако программа задействует все возможности смартфона для добычи криптовалюты, заставляя устройство работать «на износ». Под угрозой скрытого майнинга оказываются владельцы гаджетов, работающих под ОС Android.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.17

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