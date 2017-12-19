Хакеры впервые взломали российский банк через SWIFT

Киберпреступники совершили первую успешную атаку на банк в России через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Хакерам группировки Cobalt удалось вывести деньги за рубеж. В SWIFT заявили, что уязвимость, используемая взломщиками, была не в самой системе, а в безопасности атакованного банка.

Взлом произошел 15 декабря. В Центробанке РФ подтвердили факт атаки, однако название банка не указали, неизвестна и сумма ущерба, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Беспрецедентным это преступление делает то, что средства были выведены через SWIFT. До этого момента хакеры не использовали эту систему для атак на российские банки. Впрочем, в других странах подобные случаи были.

По словам специалистов по кибербезопасности, к взлому может быть причастна группировка Cobalt, у которой на счету около 50 успешных атак на финансовые учреждения по всему миру. Среди атакованных хакерами Cobalt банков есть и российские. Кибервзломщики рассылают вредоносную программу. Вывод средств производится через три-четыре недели после проникновения вируса в систему безопасности банка. Средняя сумма ущерба составляет 100 млн рублей.

В SWIFT заявили, что сама система не была объектом атаки: «Мы очень серьезно относимся к кибербезопасности и изучаем все угрозы, принимая все соответствующие меры. Нет доказательств, что имел место какой-либо несанкционированный доступ к сетям SWIFT или ее службам обмена сообщениями».

Как правило, любой банк подключен к нескольким системам денежных операций, например, Национальной платежной системе, международным Visa, MasterCard, SWIFT и другим. Киберпреступники используют брешь в сети безопасности банка, проникают в инфраструктуру, получая доступ к любой из этих систем, и выводят деньги.

Источники сообщили, что незадолго до атаки в банке проводилась проверка безопасности, ЦБ РФ нашел несколько уязвимостей и дал рекомендации руководству кредитного учреждения. Остается не ясно, прислушались ли в банке к советам регулятора.

Москва, Зоя Осколкова

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