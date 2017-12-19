«Бинбанк» выпустит тысячи карт для студентов Перми

Студенты и преподаватели Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера вскоре получат порядка 7 тысяч универсальных карт «Бинбанка», выпущенных в рамках специального кампусного проекта. Новинка обещает стать популярной, поскольку предусматривается не только в качестве платежного средства, но и обладает возможностью доступа к ряду других услуг.

Как пояснили в пресс-службе кредитной организации, кампусная карта работает не только как платежное средство, но также как электронный пропуск на территорию вуза и ключ для доступа к электронной библиотеке. Кампусной картой очень удобно оплачивать питание в университетских столовых.

«Если говорить о кампусных проектах «Бинбанка», то они, действительно, могут быть интересны студентам, потому что дают определённые возможности, при этом их количество постоянно расширяется, – пояснил порталу Speakercom старший аналитик ИК Freedom Finance Богдан Зварич. – Для студентов наличие кампусной карты может быть интересно не только с точки зрения получения стипендии на эту карту, но и с точки зрения получения дополнительных услуг. В частности, можно говорить об использовании ее как пропуска в институт, или в качестве читательского билета. Данная карта, скорее всего, будет иметь популярность у тех вузов, с которыми банкам удастся договориться».

На сегодняшний день кампусные карты «Бинбанка» уже получили свыше 100 тысяч студентов и преподавателей ведущих российских вузов, расположенных по всей территории России – в Йошкар-Оле, Кемерово, Новосибирске, Омске, Перми, Томске, Ульяновске и Хабаровске.

Кампусная карта «Бинбанка» поддерживает технологию бесконтактной оплаты и обеспечивает совершение покупок буквально в одно касание – самой картой или привязанным к ней смартфоном. Эта карта является доходной, на остаток по ней начисляется до 5% годовых, отметили в «Бинбанке».

Вместе с тем снять наличные без комиссии и ограничений по сумме можно не только в банкоматах и офисах самого «Бинбанка», но и в широкой партнерской сети банкоматов по всей стране, включающей в себя более 15 тысяч устройств, а также в банкоматах любых других банков в сумме до 30 тысяч рублей в месяц. При этом фирменная программа лояльности «Бинбонус» позволяет получать бонусы до 5% за оплату товаров и услуг в разных категориях и возмещать совершенные покупки.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 19.12.17

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