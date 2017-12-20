Создатель криптовалюты продал все монеты

Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли продал все принадлежащие ему монеты, однако не намерен бросать проект и отказываться от дальнейших разработок. Об этом программист сообщил в Reddit.

Он пояснил, что пытался держаться в стороне от обсуждений, связанных с ценой криптовалюты, однако его стали обвинять в использовании служебного положения и влиянии на курс.

«И каждый раз, когда я пишу в твиттере о цене Litecoin, или даже просто хорошие или плохие новости, меня обвиняют в том, что я делаю это ради собственной выгоды. Некоторые даже думают, что я даже шортю LTC», – пожаловался Ли.

Программист также отметил, что Litecoin очень хорошо повлиял на его финансы, поэтому его благополучие больше не зависит от успеха криптовалюты.

Он также попросил не спрашивать, сколько монет продал и по какой цене, отмечая, что этой суммы бы не хватило, чтобы обвалить курс на бирже GDAX. При этом Ли заверил, что и дальше будет посвящать все свое время работе с криптовалютой.

Напомним, что Litecoin является пятой крупнейшей криптовалютой. На прошлой неделе курс повысился в три раза до $330, что превышает цену, зафиксированную 1 января 2017 в 75 раз.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.12.17

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