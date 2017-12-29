В России МРОТ поднимут до прожиточного минимума

В 2019 году минимальный размер платы труда в Росси будет равен величине прожиточного минимума. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, в январе 2018 года МРОТ составит 9 тысяч 489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году сумму сравняются, и далее МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году, сообщают «Известия».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.12.17

В России появились монеты с Винни Пухом, богатырями и жар-птицей. / Завод радиоаппаратуры в Екатеринбурге с апреля не выплачивает зарплату сотрудникам. / Центробанк РФ отказался от борьбы с инфляцией в 2018 году. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»