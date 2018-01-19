Мошенники воруют деньги с карт, прикидываясь работниками банков

Обнаружена новая схема мошенничества с банковскими картами – злоумышленники звонят клиентам с номеров банков и узнают конфиденциальные данные, которые помогают им ограбить доверчивых клиентов. Чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди. По оценкам экспертов, жертвами новой противоправной схемы стали тысячи человек, а ущерб превысил 30 млн рублей.

По данным компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания, преступники пользуются виртуальными АТС. Они оформляют станцию на одноразовую SIM-карту и через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка. Затем мошенники звонят под видом сотрудников кредитной организации и выманивают у жертвы PIN, CVV и одноразовое пароли, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что в группе риска находятся пожилые люди, а также те, кто не следит за информацией о новых мошеннических схемах в Сети. Около половины тех, кому звонят злоумышленники, выдают данные карты и теряют деньги.

В среднем с одного счета киберпреступники крадут от 5 до 10 тысяч рублей. Число случаев мошенничества уже составляет несколько тысяч, а ущерб превысил 30 млн рублей. Несмотря на то, что финансовая грамотность населения растет, а банки на каждом шагу трубят о том, что нельзя сообщать пароли посторонним, число жертв киберограблений растет с каждым днем.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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