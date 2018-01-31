Тюменский банк приостановил операции по счетам, ЦБ ведет проверку

Сибирский банк реконструкции и развития, зарегистрированный в Тюмени, сегодня приостановил операции по счетам физических и юридических лиц, сообщил представитель финансовой организации.

По его словам, в банке ждут «официального объявления от Центробанка», передает «Интерфакс».

Портал «Банки.ру» уточняет, что сейчас в банке ведется проверка ЦБ. Когда возобновятся операции, пока неизвестно, соообщил сотрудник банка.

Ранее сообщалось, что Банк России в среду, 31 января, отключил Сибирский банк реконструкции и развития от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Следует отметить, что у отключаемых от системы платежей ЦБ банков часто отзывают лицензии.

По итогам трех кварталов прошлого года банк занял 306-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100». Объем вкладов физлиц в кредитном учреждении достигал почти 3 млрд рублей.

Тюмень, служба информации РИА «Новый День»

Тюмень. Другие новости 31.01.18

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