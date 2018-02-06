Сибирский банк реконструкции и развития лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР). Банк утратил собственный капитал и фактически прекратил работу. По величине активов на 1 января 2018 года СБРР занимал 322 место в банковской системе России.

Ранее Центробанк не раз вводил ограничения и запреты на привлечение вкладов населения СБРР. Финансовое положение банка резко ухудшилось в конце января. Причиной послужило проведение руководством сделок с ценными бумагами, в результате которых ликвидные активы были заменены заведомо безнадежными. Кроме того, из кассы банка пропала значительная сумма.

«Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», – сообщается пресс-служба регулятора.

В СБРР назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Отмечается, что СБРР был участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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