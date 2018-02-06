Россияне смогут обналичивать деньги с карт на кассах в магазинах

В России появится новая услуга – на кассах магазинов держатели пластиковых карт смогут обналичивать деньги. Данный сервис уже тестируют банки и платежные системы, пишут «Ведомости». В частности, пилотный проект во втором квартале текущего года запустит Сбербанк, пишет издание со ссылкой на источники. В самой финансово-кредитной организации от комментариев воздержались. Газета также пишет, что наладить работу такого сервиса рассчитывает и платежная система Mastercard – первые тесты с некоторыми банками, в числе которых ВТБ и «Русский стандарт», уже состоялись.

Предполагается, что сервис будет работать следующим образом: посетитель магазина, расплачиваясь за товар на кассе картой, сможет попросить кассира выдать ему какую-либо сумму наличных. Затем покупатель должен ввести пин-код, и после одобрения банкомс в рамках одной операции будет совершена покупка, а также выдача наличных. Сумма для обналичивания на кассах в магазинах будет лимитированной. Существует и другой вариант работы сервиса, когда обналичивание средств не будет связано с обязательной покупкой товара в магазине.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что Mastercard обращалась в службу за консультацией. Представителей платежной системы интересовало соответствие действующему законодательству услуги по выдаче наличных на кассах в магазинах, при условии оплаты товара пластиковой картой в данной торговой точке. Из ответа заместителя руководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилии Беляевой следует, что при прочих равных условиях это не приведет к ограничению конкуренции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.18

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