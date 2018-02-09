ЦБ отобрал лицензию у московского банка за «теневые» операции

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Финансово-промышленный капитал», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому ее клиентам будут выплачены страховки. На начало текущего года банк занимал 297-е место в банковской системе страны по величине активов.

ФПК уличили в неоднократных нарушениях требований «антиотмывочного» закона: банк предоставлял в уполномоченный орган недостоверные сведения, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также отражал в расчетных документах неполную информацию.

Кроме того, в деятельности банка были выявлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности.

В ЦБ отметили, что руководство и владельцы банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, в связи с чем регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты страховых возмещений вкладчикам банка стартуют не позднее 22 февраля 2018 года. Страховки выплачиваются в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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