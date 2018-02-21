В России могут появиться безотзывные банковские вклады

В России готовят законодательную базу для появления безотзывных банковских вкладов. Предполагается, что деньги с такого депозита нельзя будет забрать, они пойдут на первый взнос по ипотеке. При этом банк, в котором был открыт безотзывный вклад, будет предоставлять ипотечный кредит на льготных условиях.

Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в марте-апреле, пишет RT со слов председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой. Информацию о разработке новой нормы подтвердил и глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Подобная схема накопления средств практикуется в Европе. «Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях. Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому банк может их использовать для своих бизнес-задач», – пояснил Аксаков. Ставка по ипотеке при условии открытия безотзывного вклада может быть снижена на 1-2%.

В настоящее время в России клиенты могут забрать деньги с банковского депозита в любой момент. Тогда как с безотзывного вклада средства нельзя снять до определенного в договоре срока, даже частично. Законопроект подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс.

Кроме того, планируется разрешить использовать для пополнения безотзывного вклада материнский капитал. «Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жилье», – сказала Воропаева.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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