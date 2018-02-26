«Убиваете конкуренцию»: Матвиенко попеняла ЦБ на банковскую чистку и призвала «следить за риторикой» ... ради сохранения доверия к банкам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Центробанк «следить за риторикой», указав, что новости, касающиеся банковского сектора страны, напоминают «сводки с театра военных действий». Об этом председатель Совфеда заявила в ходе Межрегионального банковского совета при верхней палате российского парламента.

«Призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России начать с сегодняшнего заседания и показать всем хороший пример», – цитирует Матвиенко RNS. Она при этом отметила, что новости о банковской сфере «напоминают сводки с театра военных действий». «Мы слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это серьезно снижает доверие к банковской системе», – сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко также указала, что предпринятая Банком России чистка банковского сектора привела к снижению конкуренции в этой сфере и к концентрации активов в крупнейших банках, большая часть которых – государственные. «На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять, по сути, являются государственными», – приводит слова Матвиенко РИА «Новости».

Председатель СФ подчеркнула, что Центробанк и финансовые власти должны пристально следить за соотношением государственных и частных банков. По ее мнению, нынешнее состояние конкуренции в российском банковском секторе «далеко от идеального». Одним из последствий этого, полагает Матвиенко, стало отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики.

Спикер Совфеда также призвала правительство должно изменить требования к капиталу банков. Речь идет о кредитных учреждениях, где размещаются средства федерального бюджета, пояснила Матвиенко. По ее словам, новые нормы к уровню кредитного рейтинга и капитала ограничивают допуск к операциям большинства частных банков и негативно влияют на конкуренцию в банковской системе. Новые требования Матвиенко назвала «чрезвычайно жесткими».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла критику со стороны Матвиенко. По ее словам, Центробанк не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений, что доля государства в банковской системе вырастет.

«ЦБ не собирается этого делать, потому что, на наш взгляд, наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными, потом все уже остальное», – цитирует Набиуллину «Коммерсантъ». Она пообещала, что ЦБ будет быстрее выводить на рынок санированные банки.

Ранее глава ЦБ заявила, что активная чистка банковского сектора от недобросовестных игроков, сопровождаемая массовыми отзывами лицензий, будет продолжаться еще 2-3 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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