В России хотят сделать платными услуги налоговиков

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что некоторые услуги, предоставляемые Федеральной налоговой службой (ФНС), могут стать платными для российских граждан. Предложение о введении платных сервисов налоговиков было озвучено на расширенном заседании коллегии ФНС в среду, 28 февраля.

«Министерству финансов необходимо посмотреть, может ли быть тот перечень услуг, которые ФНС будет оказывать гражданам, немного платным», – сказал Шувалов. Чиновник пояснил, что если налоговая служба в своей работе будет «осуществлять нечто удобное, из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за небольшую плату», передает ОТР. По данным СМИ, речь идет о предоставлении более «комфортных услуг» ФНС, чем бесплатный личный кабинет.

Шувалов в качестве примера, который нужно брать на вооружение при рассмотрении этого вопроса, привел Сингапур. По его словам, большинство госуслуг в этом государстве платные, но малообеспеченные граждане платят за них незначительную сумму, для среднего класса предусмотрен более существенный платеж, а наиболее значительная сумма взимается с богачей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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