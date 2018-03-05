Россияне задолжали нелегальным кредиторам 100 млрд рублей

В России количество микрокредиторов, которые работают вне правового поля, в три раза превысило число легально работающих микрофинансовых организаций (МФО). По словам игроков рынка, ужесточение регулирования этой сферы может привести к тому, что незаконных организаций, которые выдают микрозаймы, станет еще больше.

В настоящее время граждане России задолжали «черным» кредиторам около 100 млрд рублей. Всего, по данным комитета по безопасности СРО «МиР», в стране функционирует почти 6,6 тысяч таких финансовых предприятий, пишет «Коммерсант». В то же время число МФО, зарегистрированных Центробанком РФ, на 1 марта 2018 года составляло 2,2 тысячи. Объем легального микрофинансового рынка оценивается в 121 млрд руб.

Лишь половина тех, кто дает деньги в долг, не обращая внимания на закон, работают как индивидуальные предприниматели, остальные – физические лица. По словам экспертов, такие кредиторы не попадают под контроль ни одного из регуляторов – ЦБ, Федеральной службы судебных приставов и других.

При этом нелегальное микрокредитование пользуется спросом у россиян. В основном за займами к непрофессиональным кредиторам обращаются те, кому банки и МФО в долг уже не дают. Впрочем, есть среди клиентов незаконных кредиторов и нормальные заемщики, успешные предприниматели. Как правило, они берут такие займы, чтобы не фиксировать в электронных системах свою финансовую информацию, особенно когда есть риск испортить кредитную историю.

Отвечают за пресечение нелегального микрокредитования правоохранители. Нарушителям грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей, но до суда дело доходит редко. В основном полиция разбирается с теми делами, где речь идет о применения физического воздействия на должника либо его имущества со стороны «черного» кредитора. Системно их деятельность правоохранительными органами не прорабатывается.

Игроки рынка микрокредитов опасаются, что ужесточения деятельности легальных МФО, предложенные ЦБ, могут привести к резкому приросту серых игроков. «Потребность населения в займах высока, а в реалиях, когда большинство МФО перестанут функционировать, гражданам придется идти к тем, кто работает вне правового поля», – заключают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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