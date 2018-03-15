ЦБ ввел временную администрацию в банк «Траст» и Рост-банк

Банк России с 15 марта ввел временную администрацию в банк «Траст» и Рост-банк, сообщается на сайте регулятора.

Функции по управлению кредитными организациями возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В сообщении ЦБ отмечается, что временная администрация вводится для обеспечения «бесперебойной деятельности» банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

Центробанк также утвердил планы участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства этих финансовых организаций.

Напомним, санация банка «Траст» и Рост-банка стартовала в 2014 году и проводилась по старой схеме, которая предполагает выделение кредитов от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По новой схеме регулятор участвует в оздоровлении банков напрямую в качестве инвестора с использованием средств ФКБС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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