Россияне потеряли более 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов

В 2017 году граждане России могли потерять до 55 млрд рублей при смене фондов, управляющих пенсионными накоплениями. Люди попросту не понимают принципов перевода накопительных пенсий, которые сформулированы слишком сложно для обывателя.

В прошлом году около 2,2 млн граждан передали свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, пишет «Коммерсант». В результате только «молчуны», средства которых были переведены из Пенсионного фонда России (ПФР) в НПФ, лишились 33,9 млрд рублей. Эти данные подтвердили руководители сотрудники пяти НПФ.

Гражданин может поменять страховщика без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений, только раз в пять лет. Если средства переводятся досрочно, потерянные деньги направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). На начало 2017 года РОПС ПФР составлял 41,3 млрд рублей, по итогам двух переходных кампаний размер резерва превысит 100 млрд рублей. Деньги из него идут на выплаты клиентам в случае краха страховщика, а также для покрытия возможных убытков фондов от инвестирования накоплений.

В 2016 году «молчуны» при переводе накоплений лишались инвестиционного дохода только за один год, в результате 4,7 млн граждан потеряли 27,1 млрд рублей. Несмотря на то, что в 2017 году число переходов «молчунов» от одного фонда к другому сократилось, при досрочном переходе из ПФР они потеряли инвестиционный доход за два года, чем и обусловлено увеличение потерь.

По словам экспертов, граждане не понимают принципы перевода пенсионных накоплений, от того и теряют деньги. «Принятие норм о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе должно было заставить граждан более вдумчиво и реже менять страховщика,– пояснил руководитель «Эксперт РА» Павел Митрофанов.– Но уже давно ясно, что эти нормы не действуют – по итогам переходной кампании прошлого года заявления о досрочном переводе накоплений подали 99,6%».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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