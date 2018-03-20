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Вторник, 20 марта 2018, 09:59 мск

Финансы

Россияне стали больше платить за сотовую связь

За прошлый год средний ежемесячный счет абонента (ARPU) за услуги сотовой связи впервые за пять лет вырос. По словам экспертов, дело не в удорожании минут и мегабайтов. Мобильные операторы перешли от гонки за абонентами к повышению качества услуг.

В 2016 году ARPU составлял 290 рублей, в 2017 показатель вырос до 299 рублей, пишут «Ведомости». Число абонентов у «большой тройки» – «Вымпелком», «Мегафон», МТС – немного снизилось, выросло оно только у оператора Tele2.

Все дело в том, операторы решили уйти от гонки за числом абонентов к повышению качества услуг. Ранее каждый пятый абонент менял одного оператора на другого, выбирая наиболее выгодные предложения. Такие пользователи оставались клиентами одной компании не дольше нескольких месяцев. Число абонентов снижается в первую очередь из-за таких кочевников.

Теперь же все крупные операторы перешли от ценовой конкуренции к конкуренции услуг. Клиенты стали потреблять более объемные новые пакеты, за которые они готовы платить немного больше. Причина – рост потребления услуг, например, интернет-трафика, в некоторых случаях показатель вырос на треть.

Кроме того, меньше «кочевников» стало из-за укрепления операторами собственной розницы. Раньше независимые ритейлеры стремились продавать больше sim-карт из-за комиссий. Тогда как операторы давно настаивают на том, чтобы число симок не превышало число людей в стране.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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