Россияне стали больше платить за сотовую связь

За прошлый год средний ежемесячный счет абонента (ARPU) за услуги сотовой связи впервые за пять лет вырос. По словам экспертов, дело не в удорожании минут и мегабайтов. Мобильные операторы перешли от гонки за абонентами к повышению качества услуг.

В 2016 году ARPU составлял 290 рублей, в 2017 показатель вырос до 299 рублей, пишут «Ведомости». Число абонентов у «большой тройки» – «Вымпелком», «Мегафон», МТС – немного снизилось, выросло оно только у оператора Tele2.

Все дело в том, операторы решили уйти от гонки за числом абонентов к повышению качества услуг. Ранее каждый пятый абонент менял одного оператора на другого, выбирая наиболее выгодные предложения. Такие пользователи оставались клиентами одной компании не дольше нескольких месяцев. Число абонентов снижается в первую очередь из-за таких кочевников.

Теперь же все крупные операторы перешли от ценовой конкуренции к конкуренции услуг. Клиенты стали потреблять более объемные новые пакеты, за которые они готовы платить немного больше. Причина – рост потребления услуг, например, интернет-трафика, в некоторых случаях показатель вырос на треть.

Кроме того, меньше «кочевников» стало из-за укрепления операторами собственной розницы. Раньше независимые ритейлеры стремились продавать больше sim-карт из-за комиссий. Тогда как операторы давно настаивают на том, чтобы число симок не превышало число людей в стране.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.03.18

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