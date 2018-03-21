ЦБ отобрал лицензию у очередного банка-«прачечной»

Центробанк России отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц банка», говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 416 место в банковской системе страны. Банк не участвует в системе страхования вкладов.

Как отмечает ЦБ, финансовая организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляя недостоверные сведения, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк уличили в проведении сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой, резкий объем которых фиксировался на протяжении четвертого квартала прошлого года и первого квартала 2018 года.

Также, указывает регулятор, банк провел крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

«Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», – отметили в ЦБ. В связи с этим было принято решение о выводе кредитной организации с банковского поля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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