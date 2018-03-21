Банк из топ-200 прекратил выдачу вкладов

Клиенты самарского «АктивКапитал банка» (АК-банк) сообщили о проблемах при получении денег по вкладам.

В call-центре кредитной организации подтвердили данную информацию, отметив, что в кассе сейчас нет денег, и рекомендовали вкладчикам прийти в офис банка и «записаться в очередь», передает «Интерфакс». Средства можно будет снять после того, как деньги появятся в кассе.

С 19 марта АК-банк ввел временные ограничения на обслуживание физических лиц в своих офисах. В банке уверяют, что «сложившаяся ситуация носит временный характер» и связана с технической проблемой, которая будет устранена 23 марта.

АК-банк (до июня 2011 года Элкабанк) работает с 1994 года, имеет филиалы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Правление финансовой организации возглавляет Григорий Оганесян, который работает в банковской сфере региона с середины 90-х годов.

Банк по итогам прошлого года занял 115-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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