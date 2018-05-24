Охота на самозанятых: теневиков вычислят по платежам и транзакциям

Минтруд РФ собирает информацию о платежах и транзакциях самозанятых граждан и людей, получающих зарплату в конвертах, чтобы заставить их платить страховые взносы в фонды социального и медицинского страхования, а также подоходный налог.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что ведомство ведет сбор информации, сотрудничая с налоговой службой. Топилин отметил, что люди попадают под контроль при использовании электронных платежных средств, кассовых аппаратов.

Кроме того, Минтруд собирается следить за деньгами граждан, анализируя коммунальные платежи, сообщает ТАСС. Таким образом, ведомство будет получать сведения о людях с теневой занятостью путем сопоставления всей этой информацией со сведениями о том, кто не платит подоходный налог и за кого не уплачиваются сборы в страховые фонды.

Топилин при этом высказал мнение, что не нужно вводить для самозанятых специальный налог. По его словам, необходимо «аккуратно подбираться к теме».

«Государство будет накапливать информацию. И постепенно мы хотели бы, чтобы граждане сами понимали, что в последующем они могут остаться без пенсии и без других видов социального обеспечения», – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ подготовил законопроект, устанавливающий порядок уплаты самозанятыми гражданами страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Замминистра финансов Илья Трунин ранее заявлял, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан – на профессиональный доход. Как сообщал «Новый День», это было анонсировано в преддверии отставки правительства. Новый налог предполагается ввести с 2019 года. Планируется, что для тех, кто оказывает услуги физлицам, налоговая ставка составит 3%, юридическим – 6%. Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года, но первоначально он будет протестирован как пилотный проект в некоторых регионах.

В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которую продлили до конца 2018 года. Но эта мера не повлекла за собой нужного эффекта – на налоговый учет встали меньше тысячи человек.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 24.05.18

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