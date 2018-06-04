Россиянам разрешили гасить долги по кредитам материнским капиталом

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможности использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, сообщается на сайте правительства РФ. Речь идет о возможности гасить кредиты, в том числе ипотечные, из средств маткапитала.

Если раньше можно было использовать средства материнского капитала только на погашение кредитов, выданных до возникновения права на материнский капитал, то теперь разрешается расходовать средства маткапитала на погашение кредитов без учета срока возникновения долговых обязательств.

Как отметил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, 4 июня, «сейчас эти средства можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка и последующих детей». Однако, заметил глава правительства, «это не очень удобно». «Людям нужна бОльшая свобода в распоряжении деньгами», – указал Медведев.

Премьер-министр добавил, что подписал постановление правительства, которое «дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость». «То есть и до, и после рождения второго ребёнка и последующих детей», – уточнил он.

Отметим, что проект постановления внес в кабмин Минтруд РФ. «Принятое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования материнского капитала для улучшения жилищных условий и расширяет возможности граждан для такого использования этих средств», – говорится в сообщении на сайте правительства России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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