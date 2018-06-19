Заплати за рыбалку: для россиян готовят новые поборы

Экс-руководитель Росрыболовства, глава Федерации рыболовного спорта Андрей Крайний сообщил, что в Госдуму внесены подготовленные Минсельхозом поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающие введение так называемого «налога на рыбалку». Бывший чиновник раскритиковал инициативу.

По его словам, чиновники предлагают ввести «сбор от 1 до 5 тысяч рублей» в год. Крайний назвал это «очередным побором», придуманным его бывшими коллегами-чиновниками. «5 тысяч рублей, умноженные на 15 миллионов (рыбаков – прим. ред.), – это 75 миллиардов. Куда это?», – возмутился он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Крайний напомнил, что в период его руководства Росрыболовством с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась другая схема сборов. «Мы когда-то договаривались…, что будет отдельный закон о любительском спортивном рыболовстве… Тогда мы говорили, что нужно ввести билет рыбака и определить условную сумму – 1 рубль в день. То есть, 365 рублей в год. Для чего? У нас 20-30 миллионов рыбаков, людей, которые хотя бы два раза в год сидят с удочкой на берегу. Это нужно было, чтобы понять, сколько у нас рыбаков, чтобы понять, каково антропогенное воздействие. Этих денег, умноженных на такое сумасшедшее количество рыбаков, хватит на очистку водоемов и на прочее», – отметил экс-чиновник, добавив, что с Путиным обсуждался вопрос о создании специального фонда для аккумулирования этих средств, которым «управляют не чиновники, а люди известные всей стране, которые вызывают доверие у страны».

Однако, несмотря на это, по его словам, «Минсельхоз подготовил поправки и вносит их в существующий 166-й закон, возможно, чтобы они быстрее прошли». Крайний уточнил, что поправки внесены в думский комитет по природопользованию. «Если сейчас не начинать об этом говорить вслух, то опять за нас всё решат», – заметил он.

Крайний возглавлял Федеральное агентство по рыболовству с 2008 по 2014 год. При его руководстве в течение нескольких лет обсуждался «Закон о рыбалке», предусматривающий введение сбора с рыбаков-любителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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