Жителям России предрекли ограничения на оплату наличными

Российские власти рано или поздно введут ограничения на максимальную сумму наличных, которой смогут расплачиваться физические лица. Такое мнение высказал глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

«Это неизбежно», – констатировал банкир в комментарии РИА «Новости», заметив, что в ряде стран Европы, в частности в Италии, нельзя рассчитаться наличными на сумму более 1 тысячи евро.

Озеров напомнил, что несколько лет назад было «законодательное предложение внести максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тысяч рублей, но оно не было принято». Впрочем, он убежден, что в России все же будет введен лимит на оплату наличными: «Это вопрос времени».

В то же время, указал банкир, россияне пока не готовы полностью отказаться от наличных денег и перейти на использование банковских карт и бесконтактных технологий. Однако, отметил он, в стране растет число тех, кто предпочитает расплачиваться картами: «Доля безналичной оплаты в 2015 году составляла 27%, а в 2017-м – уже 38%». По информации ЦБ РФ, в ближайшие годы доля безналичных платежей может превысить 50%. Ранее сообщалось, с 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое – до 41,84 триллиона рублей, а их количество за этот период возросло в 3,5 раза – до 20,4 миллиарда.

Напомним, Центробанк и Минфин подняли вопрос о возможности ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году. В Госдуму был внесен соответствующий проект закона, который так и не был принят из-за начавшегося экономического кризиса, обвала рубля и снижения покупательной способности населения. В январе текущего года министр финансов Антон Силуанов предложил возобновить обсуждение этого вопроса, но позже заявил, что в ближайшие два года власть не пойдет на такой шаг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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