В России существенно подняли пошлины за выдачу загранпаспорта и прав

В России через месяц повысятся пошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

За оформление загранпаспорта с электронным носителем информации придется заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,5 тыс., а стоимость для ребенка в возрасте до 14 лет вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

До 1,5 тыс. рублей увеличится и размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС) с выдачей пластикового свидетельства. Водительское удостоверение нового образца обойдется в 3 тыс. рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования. Напомним, Госдума утвердила изменения в Налоговый кодекс 19 июня, Совфед одобрил их 27 июня.

Отметим, что документы старого образца будут выдаваться по прежней стоимости.

Власти объяснили повышение пошлин ростом расходов госказны на предоставление государственных услуг по выдаче документов, содержащих микрочип, в среднем на 1 тысячу рублей за каждый экземпляр. Ожидается, что после увеличения госпошлин, ежегодное поступление в федеральный бюджет по этой статье доходов превысит 42 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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