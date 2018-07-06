Потери – десятки миллионов: хакеры успешно атаковали банк в России

Киберпреступники совершили на этой неделе первую успешную атаку на российский банк в 2018 году. Хакеры похитили с корреспондентского счета ПИР-банка в Центробанке более 58 миллионов рублей. Деньги были выведены на счета 22 банков и обналичены в нескольких российских регионах, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ряда банков.

По сведениям источника издания, атака произошла в ночь на 4 июля. В кредитной организации факт кражи подтвердили. По словам председателя правления банка Ольги Колосовой, точный ущерб оценить пока сложно. Она отметила, что «вывод части похищенных средств удалось остановить», однако ясно, что «большая часть потеряна безвозвратно».

Деньги выводились с помощью веерной рассылки на карты физических лиц в 22 банках в России, входящих в топ-50. Большую часть денег злоумышленники обналичили уже в ночь кражи.

Колосова также сообщила, что вирус, при помощи которого атаковали банк, «не подлежит идентификации имеющимися сейчас средствами, что было подтверждено сотрудниками ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ – прим. ред.)». Она указала, что, скорее всего, в банк вредоносная программа проникла через фишинговое письмо.

Из-за хакерской атаки банк 4 и 5 июля не работал, поскольку были «скомпрометированы ключи», дающие полный доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России (АРМ КБР), пояснила Колосова. Она пообещала, что финансовое учреждение возобновит работу 6 июля.

В Банке России факт атаки подтвердили, однако отказались раскрыть подробности. Представитель регулятора заявил, что специалисты продолжают «детальный анализ ситуации», отметив, что выводы делать пока преждевременно. В ЦБ при этом отметили, что ФинЦЕРТ проводил «все необходимые мероприятия».

Стоит отметить, что из-за хакерских атак с использованием корреспондентских счетов в Центробанке в 2017 году российские кредитные организации лишились 54 миллионов рублей, а годом ранее – 1,5 млрд.

По мнению экспертов, хакерское нападение на ПИР-банк, входящего в четвертую сотню, будет иметь последствия для всего рынка. Как отметил глава управления информационной безопасности Златкомбанка Александр Виноградов, подобной атаке может подвергнуться любой банк, поскольку для этого достаточно, чтобы всего один сотрудник банка открыл фишинговое письмо, которое может выглядеть как письмо клиента банка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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