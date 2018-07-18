Рублю предрекли резкое падение: виноваты санкции

Рубль продолжит слабеть из-за смягчения валютного контроля в отношении российских компаний-экспортеров, попавших под американские санкции. Об этом говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка.

По мнению экспертов, инициированные правительством РФ поправки в закон о валютном регулировании, принятые Госдумой в третьем чтении 12 июля и освобождающие экспортеров из санкционного списка США от обязательного возврата валютной выручки, приведут к ускорению оттока капитала и роста дефицита валютной ликвидности на российском рынке, что в свою очередь ударит по рублю. Аналитики прогнозируют рост доллара США в течение ближайшего года до 65-70 рублей, сообщает РБК.

Напомним, неофициальное требование к компаниям продавать валютную выручку появилось в декабре 2014 года, когда курс национальной валюты к доллару и евро обвалился до 80-100 рублей, а на валютной бирже началась паника. Президенту РФ Владимиру Путину тогда пришлось лично обзванивать крупных экспортеров.

Доллар на торгах в среду, 18 июля, торгуется на отметке выше 63 рублей на фоне падения мировых цен на нефть. Сегодня утром стоимость барреля североморской смеси Brent снижалась на 1,2% – до $71,26 после вышедшего накануне отчета Американского нефтяного института по запасам нефти, из которого следует, что запасы США выросли на 629 тыс. баррелей. Американская валюта на этом фоне впервые за 10 дней превысила 63 рублей. По данным Московской биржи на 11:13 мск доллар поднимался на 44 копейки – до 63,04 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 73,24 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.18

Россия избавилась от половины долговых бумаг США. / Стало известно, кто оплатит референдум по программе «Сотрудничество» на Ямале. / Не хочется плодить нищету: россияне отказываются рожать детей из-за нехватки денег. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»