Банк России раскрыл данные о двухтысячных фальшивках

Новые банкноты номиналом 2 тысячи рублей сравнительно недавно вошли в оборот, но уже пользуются популярностью у фальшивомонетчиков. Об этом сообщили в Центробанке РФ. В то же время подделки 200-рублевой купюры пока выявлены не были.

По данным регулятора, первые фальшивые 2 тысячи рублей были обнаружены во втором квартале текущего года. В общей сложности выявлено 16 подделок. Это, вероятно, связано с тем, что и в обращении двухтысячных стало в 11 раз больше. Доля двухтысячных купюр равна 3% от общей суммы банкнот в обращении.

Самой популярной у фальшивомонетчиков остается пятитысячная. За второй квартал было обнаружено 6825 таких подделок на общую сумму 34 млн рублей. На втором месте по популярности тысячные, их подделывали 2338 раз. Фальшивые купюры меньшим номиналом встречаются крайне редко из-за того, что подделать их стоит дороже, чем они есть.

Среди иностранной валюты чаще всего «рисуют» доллары США, в России американских подделок выявлено 556 купюр, евро – 46. Встречались на территории РФ и фальшивые банкноты Китая (13) и Великобритании (2).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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