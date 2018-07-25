В одно касание: бесконтактные пластиковые карты входят в моду

Бесконтактные карты оплаты PayPass получают всё большую популярность не только в мире, но и в России. Действительно, похоже на сказку, но совершенно реально: как только вы оформите такую карту, вы сможете оплачивать товары и услуги без подтверждения ПИН-кода или подписи. Эта инновационная технология платежей в одно касание принадлежит всемирной платежной системе MasterCard.

Плюсы и минусы бесконтактного способа оплаты достаточно очевидны.

Что такое карта с технологией PayPass?

Привычные банковские карты снабжены встроенным чипом или магнитной полосой, которые хранят персональную и банковскую информацию держателя, а также делают возможным проведение транзакций.

Бесконтактный интерфейс представляет собой микросхему с антенной, встроенную в карту, – так называемый NFC-чип. Это устройство обеспечивает беспроводную высокочастотную связь на малых расстояниях.

Чтобы осуществить платеж по такой карте, достаточно просто поднести ее к считывающему устройству на кассе магазина или сервисного предприятия, например кинотеатра, или к специальному сканеру на входе в общественный транспорт. Для того чтобы транзакция осуществилась, терминал или сканер должны поддерживать технологию PayPass, о чем свидетельствует специальный значок на устройстве, которое можно найти почти повсеместно не только в торговых центрах, но и на вокзалах и в аэропортах.

Можно ли пользоваться бесконтактной картой за границей?

На сегодняшний день вы сможете без проблем пользоваться бесконтактной картой с технологией PayPass в более чем 50 странах мира. Помните, что с использованием технологии Paypass эмитируются только карты MasterCard. Это означает, что все ваши транзакции, проведенные по карте за рубежом, будут конвертироваться через евро. Поэтому расплачиваться такой картой удобнее в странах еврозоны, где евро является официальной валютой.

Какие плюсы у этой технологии?

Главное достоинство такой бесконтактной технологии оплаты в простоте использования, удобстве и безопасности. Для совершения платежа достаточно просто прикоснуться к терминалу картой, предварительно проверив сумму платежа. При этом держатель карты совершает все необходимые действия самостоятельно – больше не нужно передавать карту официанту или кассиру, а значит, вы полностью контролируете свои платежи. Более того, вводить ПИН-код нужно, только если вы превысите лимит в 1 000 рублей. После проведения операции терминал отключается, что исключает задваивание платежа.

Карту MasterCard PayPass можно привязать к смартфону или другому устройству, которое поддерживает технологию. В этом случае вам вообще не придется извлекать карту из кошелька – достаточно поднести устройство к сканеру.

Есть ли минусы?

Пожалуй, самым ощутимым минусом бесконтактной технологии является то, что для использования карты нужен специальный терминал, поддерживающий PayPass.

Однако на практике столкнуться с этим ограничением достаточно сложно, так как уже более 866 000 точек в мире принимают этот тип карты к оплате товаров и услуг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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