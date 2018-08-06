Минтранс предложил помогать регионам с дорожным ремонтом

Минтранс предложил выделять на ремонт региональных и межмуниципальных дорог из федерального бюджета до половины необходимых средств. На сегодняшний день эти затраты ложатся на местные бюджеты. В итоге в удовлетворительном состоянии находится лишь около половины дорог. В ведомстве считают, что финансирование из федерального бюджета позволит осуществлять ремонт без экономии на качестве. По оценкам экспертов, на эти цели потребуются сотни миллиардов рублей.

Как пишут «Известия», предложенная схема содержится в рабочей версии обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приложен к письму в субъекты за подписью заместителя министра транспорта Николая Асаула. Ведомство предлагает в будущем году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать долю: до 35% – в 2020-м, 40% – в 2021-м, 45% – в 2022-м, а в 2023-м и 2024-м (до этого срока расписан нацпроект) компенсировать 50% расходов на дорожный ремонт. Оставшаяся доля трат по-прежнему останется на региональных властях.

На сегодняшний день за содержание региональных дорог отвечают власти субъектов, а за федеральным центром закреплены обязательства по содержанию федеральных трасс. Тем не менее, существуют правительственные программы поддержки субъектов, в рамках которых на восстановление региональных дорог из федерального бюджета выделяется до 17% от необходимого объема средств.

В Росстате отмечают, что общая протяженность только дорог регионального значения в России превышает 510 тыс. километров. По данным Росавтодора на начало этого года, нормативам соответствовали 52,5% из них. Сколько потребуется средств на приведение всех дорог в нормативное состояние, пока не понятно. По словам председателя межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армена Оганесяна, оценить сумму, сложно, но речь идет о сотнях миллиардов рублей.

Эксперт считает, что в идеале доля финансирования из федерального бюджета должна составлять не менее 70-80%. Оганесян указал, что власти на местах из-за нехватки средств вынуждены экономить на материалах, что существенно сокращает срок службы дорожного покрытия – трещины могут появляться на асфальте уже через пару месяцев после завершения работ.

Но в случае софинансирования работ из федерального бюджета существуют риски, например, отсутствие единого ответственного за выполненный ремонт. По словам лидера движения «Автомобилисты России» Виктора Похмелкина, федеральные власти должны либо оплачивать ремонт части трасс полностью, либо сделать региональные дороги федеральными. Последний вариант самый удобный, так как можно будет контролировать процесс, уверен он.

Власти делают робкие шаги в данном направлении. Так, до 2021 года в федеральную собственность перейдет 9 тыс. километров региональных дорог, а к 2031 году протяженность федеральных трасс должна вырасти на треть. Это позволит их отремонтировать и улучшить качество покрытия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.08.18

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