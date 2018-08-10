ФНС заблокирует счета «забывших» о расчетах по страховым взносам бизнесменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России, начиная с 30 августа, будет в праве замораживать счета не представивших расчеты по страховым взносам предпринимателей. Обычных граждан это не коснется. Никаких новых полномочий в отношении счетов физических лиц новый закон не предусматривает, сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях получила широкое распространение информация о том, что ФНС якобы будет блокировать счета физлиц, если те не подали декларацию 3-НДФЛ, но были обязаны это сделать: например, в случае продажи имущества.

Налоговики опровергли эти слухи. «Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», – цитирует РИА «Новости» заявление ФНС.

На сегодняшний день налоговики наделены правом замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу. «Изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса, распространяют существующий порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика в связи с непредставлением налоговых деклараций в установленный срок, на новый документ, а именно расчет по страховым взносам», – пояснили в ФНС.

Эксперты считают, что обновленный закон упростит жизнь российским налогоплательщикам. В частности, поправки позволят гражданам со следующего года платить имущественные налоги (земельный, транспортный и налог на недвижимость) единым платежом. Кроме того, это можно будет делать авансом.

Из документа также следует, что физлица смогут добровольно перечислять на счет ФНС единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате налогов. Налоговики будут сами списывать с этого счета нужную сумму, а излишне уплаченные деньги граждане при желании смогут вернуть. Еще одно нововведение – платить налоги можно будет через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ), в том числе не только за себя, но и за других лиц.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.08.18

Вторая натура: Украина, набрав кредиты, отказывается подчиняться рекомендациям МВФ. / Прокуратура запретила ямальскому селу рисовать граффити (ФОТО). / Тюменский бизнес получал субсидии из областного бюджета за взятки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»