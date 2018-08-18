Реальные доходы россиян продолжили резкое снижение

Реальные доходы жителей России, за исключением обязательных платежей, продолжают снижаться.

Согласно данным Росстата, в июле 2018 года реальные располагаемые доходы россиян по сравнению с июнем сократились на 4,7%.

Однако из статистики ведомства следует, что в годовом выражении реальные доходы населения РФ в июле выросли на 2%, а реальные зарплаты повысились на 8%.

Согласно подсчетам Росстата, среднемесячная начисленная зарплата россиян в номинальном выражении в июле составила 42 640 рублей. По сравнению с июнем она снизилась на 7%, а в годовом выражении выросла на 10,7%.

Реальная заработная плата в июле увеличилась по сравнению с июлем 2017 года на 8%, однако по сравнению с июнем сократилась на 7,3%.

Напомним, реальные доходы россиян в мае, по данным Росстата, упали сразу на 9,3% в сравнении с апрелем. В годовом выражении реальные доходы все же увеличились, но лишь на 0,3%. В июне реальные доходы выросли на 0,2% относительно мая, а в годовом выражении увеличились на 10,1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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