Траты россиян в магазинах достигли двухгодичного минимума

В июле средний чек жителя России за одно посещение магазина снизился до 496 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Показатель уменьшился четвертый месяц подряд – на 3,3% (17 рублей) и достиг минимума с марта 2016 года: тогда средний чек составлял 491 рубль. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, снижение чека составило 3%.

В исследовании отмечается, что сильнее всего средний чек сократился в Южном федеральном округе – на 7,6%, до 423 рублей. В Дальневосточном округе показатель уменьшился на 7,5% – до 442 рублей, в Северо-Западном – на 7,4% (до 564 рублей. В Сибирском округе чек снизился на 4%, до 409 рублей, в Приволжском – на 3,7% (до 415 рублей). На Урале снижение показателя составило 1,8% (до 436 рублей), в Центральном федеральном округе чек сократился минимально – на 0,3% (до 599 рублей).

Чек вырос лишь в Северо-Кавказском округе – более чем на 15% (до 681 рубля).

В Москве средний чек снизился на 1,2% (до 677 рублей), в Санкт-Петербурге – на 7% (до 636 рублей). В других городах-миллионниках показатель сократился в среднем на 3%. Больше всего он упал в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн – на 7,3%. В городах с населением менее 500 тыс. жителей средний чек снизился лишь на 0,7%.

Наиболее сильно средний чек упал в гипермаркетах – на 9% (до 741 рубля), в супермаркетах – на 4,8% (до 347 рублей), в дискаунтерах – на 3,4%, до 340 рублей. Увеличили средний чек только магазины традиционной торговли – на 1,7%, до 236 рублей.

Стоит отметить, что исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.18

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