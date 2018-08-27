Россиянам присвоят кредитный рейтинг и будут учитывать при оформлении КАСКО

Россиянам начнут присваивать кредитные рейтинги, определяемые на основе различных параметров. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

По его словам, поправки в закон «О кредитных историях» вступят в силу в 2019 году. В итоге банкам будет проще принимать решение о предоставлении клиенту займа, а у граждан будет понимание, как они выглядят в глазах кредиторов.

Мясников пояснил, что балл будет рассчитываться на основании кредитной истории – наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, а также самого «возраста» этой истории.

«Выше балл – ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», – рассказал Мясников, добавив, что законодательство с 2014 года позволяет формировать такую историю без согласия гражданина.

Он также отметил, что этот показатель можно использовать в различных областях. Например, он пригодится не только банкам и заемщикам, но и микрофинансовым организациям, страховым компаниям, нотариусам и даже работодателям. Кроме того, его будут учитывать при оформлении КАСКО.

Москва, Иван Гридин

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