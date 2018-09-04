Массовый вброс фальшивых рублей сказался на работе банкоматов

Производитель широко распространенных на территории России банкоматов – NCR, – предупредил банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей двух крупных банков. В компании заявили, что подделки не сумели распознать только банкоматы с устаревшими устройствами проверки купюр.

На сегодняшний день оценить размер ущерба нельзя, так как не все банкоматы прошли инкассацию, но уже можно сказать, что речь идет о нескольких миллионах рублей на каждую кредитно-финансовую организацию.

По словам экспертов, установить мошенников будет непросто, как и определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры. Причина кроется в том, что поддельные банкноты перемешаны в кассете банкомата вместе с настоящими, а чтобы понять, кто именно положил их приемник банкомата, придется поднимать записи с камер видеонаблюдения и детально изучать их.

Также отмечается, что для предотвращения дальнейших вбросов придется перенастроить программное обеспечение, что потребует времени, в связи с этим многие финансово-кредитные организации по совету NCR временно ограничили прием 5-тысячных купюр в банкоматах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.18

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