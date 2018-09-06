Forbes назвал богатейшие кланы России: лидер рейтинга заметно сократил свое состояние

Обнародован ежегодный рейтинг богатейших семейных кланов России по версии журнала Forbes. Общая стоимость принадлежащих десяти самым богатым российским семьям активов оценивается в $25,32 млрд. За год богатейшие российские семейные кланы из топ-10 сократили совокупное состояние на $1,68 млрд, а два из них распались из-за экономического кризиса.

Первое место в нем, как и в предыдущие три года, заняли Гуцериевы. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, генерального директора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд. По сравнению с прошлым годом оно уменьшилось почти на $4 млрд. Стоит отметить, что из рейтинга выбыл один член клана – племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Он вынужден был вложить все свои активы в находившийся в сложной финансовый ситуации Бинбанк, однако в итоге кредитное учреждение попало под санацию Банка России и полностью перешло под контроль государства.

На второй строчке четвертый год подряд – семья Ротенбергов с $4,85 млрд. Несмотря на введенные против Аркадия и Бориса Ротенбергов западные санкции после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, за год им удалось увеличить свое состояние на $650 млн. Состояние Аркадия Ротенберга оценивается в $2,5 млрд, его сына Игоря – в $800 млн, дочери Лилии – в $300 млн и брата Бориса Ротенберга – в $1,2 млрд.

На третьем месте оказался гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев с сыном Денисом, частным инвестором. Их общее состояние оценивается в $3,14 млрд. Ранее Гапонцевы не включались в рейтинг самых богатых семей России.

Стоит отметить, что в прошлом году топ-3 замыкали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы ($2,7 млрд), которые владели банковскими и другими активами через компанию «Промсвязькапитал». Но после раздела бизнеса, которому предшествовало попадание под санацию ЦБ и переход государству принадлежавшего им «Промсвязьбанка», они не вошли в десятку.

В топ-10 вошла и семья Шаймиевых, занявшая четвертое место. Состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых оценивается в $2,48 млрд.

Далее следует семья Рахимкуловых. Члены правления «Kafijat Kft» Мекдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан владеют $1,7 млрд. На шестом месте братья Сергей и Николай Саркисовы (группа РЕСО) с $1,5 млрд.

На седьмой позиции совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын, член совета директоров СИБУР Кирилл Шамалов с $1,47 млрд.

Восьмое место у семьи Бажаевых. Состояние президента «Группы Альянс» Мусы Бажаева, его брат Мавлита и племянника Дени Бажаевых оценивается в $1,41 млрд.

Девятую строчку заняли находящиеся под уголовным преследованием совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, гендиректор «Кардо Альянс». Их состояние, по оценке журналистов, составляет $1,4 млрд, сократившись по сравнению с прошлым годом на $350 млн. Напомним, в конце марте Магомедовы были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств и до сих пор находятся под стражей.

Десятку замыкает семья Зубицких (бывшие и нынешние совладельцы ПАО «Кокс») с состоянием $1,4 млрд.

Forbes составляет рейтинг самых богатых семей России с 2014 года. При подсчете состояния семьи журнал учитывает стоимость принадлежащих ей активов и личного имущества ее членов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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