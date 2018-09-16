В банкомате в центре Москвы обнаружили полтора миллиона фальшивых рублей

В одном из банкоматов в центре Москвы нашли фальшивые 5-тысячные купюры на общую сумму около полутора миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подделки обнаружили инкассаторы: всего в банкомате находилось около 500 купюр, 319 из них оказались фальшивыми.

«Все эти деньги мошенники успешно раскидали между своими счетами, – отмечает telegram-канал Mash, сообщивший о происшествии. – Ну, а с другой стороны, с таким курсом даже банкомат особо не видит разницы».

Напомним, в начале сентября российские банки ограничили прием 5-тысячных купюр в банкоматах в связи с массовым вбросом фальшивых банкнот. В правоохранительных органах признают: пятитысячная купюра чаще всего подделывается фальшивомонетчиками.

Москва, Игорь Юров

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