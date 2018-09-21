У россиян резко сократилось количество свободных денег

У граждан России в августе резко снизилось количество «свободных денег». Этот индекс показывает разницу между доходами и расходами на необходимые товары и услуги. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

По данным, полученным со скан-панели, в которую поступает информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны, объем «свободных денег» у россиян в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем текущего года, передает РИА «Новости».

«В августе объем свободных денег в российских семьях снизился до 23,6 тысячи рублей после рекордного повышения в июне и июле», – говорится в исследовании. Специалисты отмечают, что заметное снижение показателя в августе – ежегодная тенденция: исключением стал лишь 2016 год.

«Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги, – поясняют эксперты. – Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени».

Самое большое сокращение индекса зафиксировано в городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона, он снизился на 16,1%, до 24 тысяч рублей. В мегаполисах-миллионниках покатель уменьшился на 12,6% по сравнению с июлем и составил 30,5 тысячи рублей. В населенных пунктах с числом жителей 100-500 тысяч человек объем «свободных денег» сократился на 10,1%, составив 16,9 тысячи рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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