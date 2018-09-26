В России заработал закон о блокировке карт при подозрении на кражу

В России в среду, 26 сентября, вступил в силу закон, позволяющий банкам блокировать карту клиента, если есть подозрения о хищении средств. Предполагается, что новая мера поможет защитить счета и денежные средства граждан от мошенников. В том случае, если кредитная организация выявила признаки совершения денежного перевода без согласия клиента, банк приостанавливает операцию на срок до двух рабочих дней. На такой же срок блокируется карта.

Согласно новому закону, банки будут следить за операциями по картам и блокировать те, которые покажутся им сомнительными. Кредитная организация, заметив признаки хищения, обязана незамедлительно проинформировать об этом владельца счета по телефону или посредством электронного сообщения и попросить подтверждения совершения операции. Если связаться с держателем карты не получится, блокировка будет снята через два рабочих дня.

Как сообщал «Новый День», в том случае, если банк пропустил подозрительную операцию и у клиента пропали деньги, никаких новых санкций в отношении кредитной организации закон не предусматривает. «У клиента есть право оспорить операцию через суд, а у банка будет обязанность вернуть деньги. И собственно банк сам себя накажет», – прокомментировал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Обязательные признаки дистанционного хищения денег определяет Банк России и публикует на официальном сайте регулятора. При этом закон разрешает кредитным организациям в зависимости от специфики их деятельности устанавливать свои признаки совершения несанкционированной плательщиком операции.

Кроме того, закон наделяет Центробанк полномочиями по формированию и ведению базы данных о случаях совершения перевода денежных средств без согласия клиента. Порядок предоставления и получения банками информации из указанной базы данных определит регулятор.

Закон о блокировке банковских карт в случае подозрения на хищение был одобрен Госдумой 5 июня 2018 года, 20 июня норму поддержал Совет Федерации, 27 июня документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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