Росфинмониторинг решил обязать адвокатов «стучать» на своих клиентов

Росфинмониторинг выступил с инициативой обязать адвокатов сообщать о подозрительном поведении своих клиентов, причем в тайне от них. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в закон об адвокатской деятельности. Речь идет о действиях, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Раскрытие такой информации предлагается не считать разглашением адвокатской тайны, сообщают в четверг "Ведомости".

Контроль за соблюдением этих требований должны взять на себя адвокатские палаты, а их нарушение будет наказываться лишением адвокатского статуса. Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Росфинмониторинг отрицательный отзыв на подготовленные поправки. Там отмечают, что институт адвокатуры создан исключительно для оказания квалифицированной юридической помощи, потому нормы, обязывающие их противодействовать отмыванию преступных доходов, выглядят странно.

«Следуя подобной логике, в закон об адвокатуре могли бы быть также включены обязательные для исполнения адвокатами вопросы борьбы с коррупцией и другими уголовными преступлениями», – отмечается в отзыве. По закону о противодействии легализации преступных доходов адвокаты и юристы, осуществляющие от имени клиента сделки с недвижимостью либо управляющие активами, обязаны зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее ФПА уже не согласилась с требованиями к идентификации клиентов, подготовленными Росфинмониторингом, – они включали обязанность адвокатов заполнять подробную анкету на своих клиентов. Тогда ФПА ссылалась именно на закон об адвокатуре, запрещающий разглашать без согласия доверителя сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи.

Москва, Иван Гридин

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