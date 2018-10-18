Эксперты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в России

Самую высокую зарплату в России получают финансисты – они в среднем зарабатывают вдвое больше, чем остальные работники. Меньше всего зарабатывает персонал общепита и гостиниц – их зарплата в два раза ниже средней по стране. Такой вывод сделали эксперты аналитического центра НАФИ по итогам исследования уровня зарплат по секторам экономики и федеральным округам за первую половину 2018 года.

Отмечается, что номинальная средняя зарплата по России за это время достигла 42 521 руб. (36 993 руб. с вычетом налога). Заработки финансистов при этом составляют около 87 991 руб. На втором месте – работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 982 руб.). Топ-3 самых высокооплачиваемых профессий замыкают работники в сфере информации и связи (70 839 руб.). Меж тем самые маленькие зарплаты зафиксированы у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания (25 842 руб.).

Согласно данным исследования, самые высокие заработки у жителей Центрального и Дальневосточного федеральных округов, сообщает «Российская газета». В ЦФО средний размер зарплаты составляет 53 406 руб., в ДФО – 52 759 руб. Меньше всего платят в Северо-Кавказском федеральном округе – примерно 26 251 руб.

Кроме того, отмечается, что зарплата сотрудников негосударственных компаний в 1,5 раза больше зарплаты на госпредприятиях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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