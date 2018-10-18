Иркутскому банку запретили принимать вклады от населения

Центробанк ввел ограничения в отношении Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В частности, регулятор ввел запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, а также осуществление операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств.

Решение принято на основании ч. 3 ст. 48 ФЗ от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

В Востсибтранскомбанке уточнили, что заключенные ранее договоры на вклады расторжению не подлежат. Однако с требованием об этом может обратиться в банк сам клиент.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 18.10.18

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