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Пятница, 19 октября 2018, 09:37 мск

Новости Финансы

Востсибтранскомбанк лишился лицензии из-за недостачи в кассе 130 млн рублей

ЦБ РФ принял решение лишить лицензии Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк. Аудиторы выяснили, что кредитная организация практически полностью утратила собственный капитал, а в кассе не хватало 130 млн рублей.

По данным регулятора, в Востсибтранскомбанке проводились «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на поддержание размера собственных средств и обеспечение формального соблюдения норм деятельности. «Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей», – сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк утратил 98% капитала, таким образом, нормативы достаточности собственных средств кредитной организации снизились до критических значений, что создало угрозу интересам вкладчиков.

Банк России девять раз вводил меры надзорного воздействия в отношении Востсибтранскомбанка за последний год, в том числе дважды запрещал принимать деньги во вклады от населения.

Востсибтранскомбанк является участником системы страхования вкладов. Это значит, что клиенты кредитной организации имеют право на компенсацию в размере 100% средств на депозите, но не более 1,4 млн рублей.

По величине активов на 1 октября 2018 года Востсибтранскомбанк занимал 305 место в банковской системе РФ и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Иркутской области.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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