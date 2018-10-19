ЦБ отобрал лицензию у московского банка-«прачечной»

Центробанк России лишил лицензии московский банк «Риал-кредит», сообщается на сайте регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 417 место в банковской системе страна. Банк не участвовал в системе страхования вкладов.

Как отмечает регулятор, финансовая организация уличена в многочисленных нарушениях законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом в третьем квартале текущего года банк осуществлял в значительном объеме сомнительные транзитные операции с целью обналичивания денежных средств.

По данным ЦБ, основным направлением деятельности банка являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. При этом кредитный портфель в структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством – около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных, говорится в сообщении.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Банк России отозвал лицензию у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка. Аудиторы выяснили, что кредитная организация практически полностью утратила собственный капитал, а в кассе не хватало 130 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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