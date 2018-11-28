Хакеры нашли новый способ легализовать похищенные деньги

Кибермошенники придумали новую схему, как легализовать деньги, похищенные с банковских счетов. Средства через приставов изымают в счет долгов за юридические услуги. При этом банки не могут отказать в такой операции, даже если известно, что деньги краденные.

О новой схеме легализации похищенных хакерами денег рассказали «Коммерсанту» в крупнейших кредитных организациях. Средства с депозита компании мошенники переводят на счет фирмы-однодневки. Затем приходит исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные юридические услуги. В этом случае банк вынужден перевести средства в рамках исполнительного производства, даже если знает об их происхождении.

При этом ответчик-однодневка безоговорочно долг признает, а истец – юридическая фирма – доказывает наличие задолженности полным комплектом документов, включая двусторонние акты выполненных работ.

По словам юристов, когда суд вынес решение о взыскании средств, получение исполнительного листа в регионах может затянуться на три-четыре месяца, значит, злоумышленники задолго до хищения получают документ. Чтобы противостоять мошенникам, пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. Деньги оперативно уходят по исполнительному листу.

Впрочем, как говорят эксперты, разоблачить преступников непросто, но в целом реально. В первую очередь нужно вычислить юристов, готовых участвовать в мошеннических схемах, их не так много. К тому же нельзя исключить и некий сговор с отдельными недобросовестными приставами, которые направляют в банк исполнительный лист, лежащий без дела долгое время, точно в день поступления похищенных средств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.18

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