Иностранным электронным платежным сервисам усложнят жизнь в России

Иностранные платежные сервисы, такие как WeChat и AliPay, могут оказаться под запретом в России. Ограничения могут быть введены, если компании не откроют представительства в России и не согласуют новые правила работы с регулятором в лице Банка России.

Такие предложения содержатся в поправках в закон «О национальной платежной системе», опубликованных в базе данных Госдумы. «Иностранный поставщик платежных услуг не вправе оказывать услуги по переводу денежных средств клиентам-резиндентам и предоставлять им электронные средства платежа», – говорится в законопроекте. Аналогичный запрет будет действовать для оператора платежной системы.

На территории России функционируют иностранные платежные системы MoneyGram, Intel Express и другие, зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры о трансграничных переводах физлиц. Авторы законопроекта считают, что следует установить единые для всех требования к работе платежных систем в России. Это, считают разработчики, позволит снизить риски для российских банков и потребителей. Например, операторов должны внести в реестр ЦБ, он же будет следить за исполнением новых требований.

Сейчас в России из иностранных электронных кошельков только PayPal имеет собственную небанковскую кредитную организацию, которая владеет лицензией на банковские операции со средствами в рублях и валюте. Остальные платежные системы для оказания услуг заключают договоры с кредитными организациями в качестве иностранной компании, передает РБК. AliPay и WeChat занимаются переводами платежей китайских туристов и студентов в России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.18

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