«Нужно защитить собранные жильцами деньги»: под систему страхования вкладов попадут счета ТСЖ

Минфин России задумал распространить систему страхования вкладов на счета товариществ собственников жилья (ТСЖ), чтобы защитить собранные жильцами деньги на случай отзыва лицензии у банка. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев в интервью ТАСС.

По его словам, соответствующий законопроект, возможно, будет разработан и внесен в Госдуму уже в этом году. «Сейчас у нас в приоритетах с точки зрения страхования средств в банках – счета ТСЖ, садово-огороднических товариществ, такого рода общественных организаций, которые собирают деньги граждан и их счета, – по сути, те же деньги граждан, просто аккумулированные в неком фонде», – рассказал чиновник, отметив, что все детали в настоящее время прорабатываются.

Замминистра отметил, что размер подлежащей страхованию суммы может быть на уровне 1,4 млн или 10 млн рублей, этот вопрос сейчас обсуждается. «У меня ощущение, что это будет ближе к 1,4 миллиона – все-таки деньги на счетах ТСЖ не задерживаются, они там собираются и быстро расходуются», – рассказал Моисеев.

Кроме того, Моисеев высказал мнение, что страхование коллективных счетов ТСЖ более важно, чем распространить систему страхования вкладов на обезличенные металлические счета. Ранее с такой идеей выступил глава думского комитета по финансовому рынку Алексей Аксаков.

«Что касается металлических счетов – надо смотреть, насколько это вообще кому-то надо, – заявил Моисеев. – Эти счета достаточно сконцентрированы – по сути, мы должны будем вводить некий продукт для всей банковской системы, хотя он предлагается всего полдюжиной банков».

Напомним, с 2019 года в России заработала система обязательного страхования вкладов и счетов субъектов малого и среднего предпринимательства. Максимальная сумма страхового покрытия составляет 1,4 млн рублей. Ранее система страхования работала только со вкладами физлиц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

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