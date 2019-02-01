Проект развития Северного морского пути «потяжелел» еще на 150 млрд рублей

Проект по развитию Северного морского пути (СМП) в 2019-2024 годах обойдется в 734,9 млрд рублей, следует из паспорта федерального проекта, входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Он был утвержден после заседания правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова, сообщает РБК.

В итоге на реализацию проекта было заложено на 150 млрд рублей больше первоначальной суммы. Увеличение сметы, в основном, произошло за счет внебюджетного финансирования: из бюджета на проект выделят всего на 7,7 млрд рублей больше, чем планировалось (273,6 млрд рублей против 265,9 млрд рублей). Проект на 734,9 млрд рублей – это в три раза больше стоимости Крымского моста который обошелся в 238,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что данные паспорта проекта по развитию СМП не совпадают с утвержденным федеральным бюджетом. На 2019 год на эти цели заложено 9,6 млрд рублей, а согласно паспорту предполагается выделить 37,6 млрд рублей. При этом, по данным издания, в Минфине заявляют, что «финансирование федерального проекта СМП предусмотрено в полном объеме». Будет ли в связи с этим корректироваться бюджет, представитель ведомства пока не уточнил.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.19

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