Минтруда скорректирует программу материнского капитала ради ее продления

Минтруд намерен продлить действие программы материнского капитала после 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда. В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой подтвердили, что программа выплат «с высокой степенью вероятности» сохранится.

Инициатива о продлении выплат для семей, где появился второй или последующие дети, обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. В текущем году Минтруд проанализирует эффективность расходования средств по программе и предложит поправки в законодательство о маткапитале, пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, осенью 2018 года вице-премьер Голикова уже говорила о возможности продления программы маткапитала после 2021 года. Она признала, что эти средства «вносили и вносят существенный вклад в благополучие» российских семей, а ситуация с рождаемостью в России «развивается не лучшим образом». Вице премьер также заверила, что к тому, чтобы у семей была мотивация рожать детей, будут приложены все силы.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился или был усыновлен второй ребенок. Изначально размер материальной поддержки составлял 250 тыс. рублей. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно увеличивалась, к 2015 году она выросла до 453 тыс. рублей, однако затем индексация была заморожена до 1 января 2020 года. Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

По словам председателя Пенсионного фонда России Антона Дроздова, 95% средств маткапитала до 2018 года тратилось на жилье и только 5% – на образование и другие цели, но затем ситуация изменилась, передает РБК. «По предварительным итогам за 2018 год, 77% средств направляется на жилье, 18% – на образование, присмотр и уход и 5% – на ежемесячные выплаты и иные цели», – рассказал Дроздов.

Москва, Иван Гридин

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